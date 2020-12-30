否决国防授权案料遭推翻 川普批共和党领袖懦弱

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（法新社西棕榈滩29日电） 美国总统川普日前否决的2021财政年度国防授权法案，昨天遭到联邦众议院以压倒性票数推翻，参议院也将对此案重新表决，川普今天强力抨击共和党籍国会议员。

川普23日行使总统否决权，否决经参众两院通过的2021财政年度国防授权法案（NDAA FY21），并将法案退回提案的众院。众院昨天开会对这项法案进行重新表决后，以322票赞成、87票反对，推翻总统否决权。川普自家共和党109名议员也倒戈站在民主党这边。

这项议案也须获联邦参议院2/3表决通过，才能推翻总统的否决权。

川普目前在佛罗里达州自家的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）度假，他推文指出：「懦弱疲软的共和党『领袖』将让糟糕的国防法案通过。」他指的是联邦参议院将推翻他对国防授权法案的否决。

川普发文说：「这是可耻的懦弱行为，是弱者对大科技公司的完全屈服。」川普否决国防授权法案，部分原因是法案没有废除第230条，即向网路公司提供免责保护的联邦法律。

「去协商一个更好的法案，或者换几个更好的领导，现在！」

川普说：「参议院不应让国防授权法案通过的，直等到修好为止。」

法新社报导，川普早前声称他在11月3日总统大选打败了民主党总统当选人拜登（Joe Biden），但此一说法未获共和党领袖们附和，川普也对他们大力批评。

川普推文说：「我们需要新的、精力充沛的共和党籍领袖。」

他表示：「我们一些领袖（当然，不是我）很可悲…他们只知道怎么输！附注：我让『许多』参议员、男众议员/女众议员当选！我确信他们都忘了这一点！」（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP