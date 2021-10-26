吴钊燮：台海爆发冲突将是全球灾难

（法新社斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦26日电） 外交部长吴钊燮今天对法新社表示，台湾和中国若爆发任何冲突，不仅对台湾，对中国以及全世界而言，都将是一场灾难。

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吴钊燮应斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）的智库「全球安全论坛」（GLOBSEC）邀请，26日在其举办的台湾论坛（Taiwan Forum）上发表专题演说。

他在演说后接受法新社访问表示，中国或许会利用升高与台湾紧张情势，来转移中国国内对经济成长趋缓与能源短缺的注意。

吴钊燮说，专制政权的典型理论就是，每当有国内危机的时候，他们就会制造外部危机，来转移国内注意。「这或许是我们必须面对的问题。」

他表示：「你看当前中国的内部情况，经济成长趋缓，还有西方国家对中国施加的制裁似乎已产生影响，近几个月又出现严重的能源短缺问题。」

吴钊燮指出，种种情况或许制造出一种环境，让这个专制国家的领导人想要对外部采取行动，来转移国内注意力。「这种威胁存在，而且越来越严重。」

吴钊燮在布拉第斯拉瓦的演说中，呼吁双边建立更强力的经济连结，以作为「民主国家供应链的一部分」，并特别提到台湾可能在斯洛伐克的经济骨干汽车产业方面给予帮助。

© 2021 AFP