吹哨人揭发澳洲政府幕僚于国会猥亵 总理怒斥丢脸

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（法新社雪梨23日电） 澳洲媒体揭露画面，指称政府工作人员在国会做出猥亵举动，其中一人甚至在女议员桌上自慰。总理莫里森今天形容此事「丢脸至极」，矢言改变国会职场文化。

澳洲政府近期陷入数起性丑闻，包括一名女性政府顾问遭同事性侵一案，莫里森（Scott Morrison）处理相关指控的压力已经很大，如今又爆出政府人员行为不端。

莫里森说，这些行为「很可耻」、「丢脸至极」。

据称，相关影片和照片是上传到一个联合政府工作人员的群组聊天室内，接着被名为汤姆（Tom）的「吹哨人」外泄，「澳洲人报」（The Australian）和「第10频道电视台」（Channel 10）昨晚率先报导此事。

已去职的幕僚希金斯（Brittany Higgins）上月公开指控一名同事于2019年在部长的国会办公室内性侵她。这起控诉才刚于上周导致全国大规模示威，新的影像又引发女性国会议员和澳洲民众新一波怒火。

告密的汤姆对媒体表示，政府人员和国会议员经常利用议会大厦一间祈祷室性交；他声称，性工作者也被带进大厦，「供（执政）联盟的国会议员作乐」。

汤姆还说，一群政府工作人员经常互传自己的露骨照片，他都看到没感觉了。

汤姆表示，圈子里「存在着一种觉得可以为所欲为的男性文化」，他虽不认为那些政府员工犯了法，但「道德上，他们已经破产了」。

事情爆发后，一名幕僚立刻被开除，澳洲政府承诺会采取进一步行动。

澳洲外交部长兼女性事务部长潘恩（Marise Payne ）接受当地媒体访问时说，最新曝光的丑闻，光用「令人失望」已不足以形容，这凸显出政府必须下令好好调查国会职场文化。

身为女性的工业部长安德鲁斯（Karen Andrews）表示，她在政界遇过不计其数的性别歧视，「良心不允许我再保持沉默」。她在坎培拉告诉记者，执政的自由党（Liberal Party）应考量到党内政治代表的性别分配。

澳洲国会屡次被批评工作环境文化「有毒」，据称这种文化持续造成欺凌、骚扰，以及对女性的性侵害，尤其是在执政联盟内部。

除了希金斯的性侵指控外，澳洲司法部长波特（Christian Porter）也被控于1988年性侵一名16岁女孩，当时两人都是学生，但波特强烈否认此事。

© 2021 AFP