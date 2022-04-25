员工被囚乌东分离地区 欧安组织吁立即放人

（法新社维也纳24日综合外电报导）欧洲安全暨合作组织（OSCE）今天呼吁乌克兰东部亲俄分离主义者，「立即释放」被囚禁于这个地区的OSCE 4名乌籍成员。

广告 继续浏览后续

世界最大安全组织OSCE，自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，即从乌境撤离许多职员。

OSCE很多员工自2014年俄罗斯侵并克里米亚半岛（Crimean peninsula）后，就在当地监看停火执行情况，目前还有数名乌籍人员仍留在那里。

波兰外长拉奥（Zbigniew Rau）表示，这4人以OSCE成员身分执行他们职权内的行政工作，拘禁他们是令人无接受的。波兰目前为OSCE轮值主席国。

拉奥说：「我们要求立即放人。」「他们已被拘禁一段时间，也没有被控告起诉；OSCE和家属至今都未能充分得知有关他们的情况。」

今天稍早OSCE在推特（Twitter）表示，他们「极度关切」这几名人员「被剥夺自由」。俄罗斯媒体也报导他们已被逮捕，情况与上述相符。

OSCE并说，他们「正运用各种可能管道，以让他们获得释放」。

顿内茨克（Donetsk）分离主义地区的检方证实，已经对数名OSCE职员展开有关间谍罪侦查，他们涉嫌搜集和传送「国家机密资讯」给乌克兰特勤服务单位。也包括分离主义分子军事单位所在位置资讯。（译者：纪锦玲/核稿：徐睿承）

© 2022 AFP