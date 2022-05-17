周末枪枝暴力频传 种族主义仇恨犯罪撼动全美

（法新社纽约16日电） 美国上周末多处发生枪枝暴力事件，其中纽约州水牛城超市的大规模枪击案牵涉种族主义仇恨犯罪，成为焦点。自COVID-19疫情爆发以来，这类灾难事件一直在增加。

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法新社报导，一名据称是白人至上主义的18岁青少年14日在水牛城（Buffalo）超市开枪，夺走10条非裔性命。美国总统拜登明天将偕同夫人赴水牛城致哀。这起大规模枪击登上媒体头条，其他地方的较小型事件更显示，公众枪击案在美国似乎已成日常。 南加州尔湾（Irvine）台湾基督长老教会教堂昨天也发生枪击案，造成1人死亡、5人受伤。警方表示，嫌犯是住在拉斯维加斯、68岁的周文伟（David Wenwei Chou），初步调查显示，此案疑是「出于政治动机的仇恨事件」。

德州休士顿（Houston）一处跳蚤市场昨天发生枪战，造成2人死亡、3人受伤。

另外，在芝加哥至少有33人遭到枪击，5人丧命；在密苏里州圣路易市（St. Louis）另有5人被枪杀。

美国职篮NBA密尔瓦基公鹿13日也因为球场附近连传枪击事件造成约20人受伤而取消一场派对。

根据「枪枝暴力档案」（Gun Violence Archive）网站资料，2019年有3万9000多名美国人命丧枪下；去年人数增加，有超过4万5000人命丧枪下，约一半是饮弹自尽。

今年截至5月16日，全美约有7000人死于枪击谋杀或非蓄意枪击案中，公众场合枪击案几乎每天都发生。

根据这个档案资料，定义为有4人以上伤亡的大规模枪击案，今年以来已有202件。 多位专家表示，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情导致社会失序乱象，助长枪枝犯罪；能在家自行组装的所谓「幽灵枪」（ghost gun）泛滥，实际上很难追踪流向。

纽约约翰杰刑法学院（John Jay College of Criminal Justice）枪枝暴力专家泰勒（Keith Taylor）告诉法新社：「除非美国真的动起来，落实一致的程序来规范、核发证照和监控枪枝所有权，否则只会继续见到这类事件发生，案件将会增加。」（译者：纪锦玲）

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