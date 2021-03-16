呼应世卫保证 英相强生为AZ疫苗安全性辩护

广告 继续浏览后续

（法新社伦敦16日电） 欧洲多国暂停施打英国药厂阿斯特捷利康（AstraZeneca）研发的新型冠状病毒疫苗，因为担心这支疫苗可能引发血栓，但英国首相强生今天为AZ疫苗的安全性辩护。

德国、义大利及法国昨天加入其他国家行列，暂停使用AZ疫苗，对2019冠状病毒疾病（COVID-19）全球疫苗接种计画造成潜在冲击。这个疾病已在全球夺走逾260万条人命。

但世界卫生组织（WHO）、阿斯特捷利康及欧盟药品管理局（EMA）都坚称，AZ疫苗很安全，这支疫苗与通报的血栓案例没有关连性。

强生（Boris Johnson）今天呼应AZ疫苗安全无虞的保证。他在「泰晤士报」（The Times）撰文指出：「那支疫苗很安全，而且效果极好。」

他也表示：「这支疫苗正在多个地方制造，从印度到美国乃至英国，这支疫苗正在全球各地使用。」

一些国家对AZ疫苗安全性产生担忧，因为先前接种这支疫苗后，出现数起血栓或脑出血案例，且有少数死亡通报。

但阿斯特捷利康及英国医学专家表示，没有证据显示AZ疫苗会导致血栓，或AZ疫苗接种者的血栓发生案例数或频率高于普罗大众。

AZ疫苗是由阿斯特捷利康及英国牛津大学共同研发，英国已接种逾1100万剂这支疫苗，没有任何重大问题通报。

© 2021 AFP