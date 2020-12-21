和党内同志内哄 尼泊尔总理突解散国会

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（法新社加德满都20日电） 尼泊尔可能将在明年举行选举，因为总理奥利（K.P. Sharma Oli）和党内同志内哄，并在今天突然解散国会。

法新社报导，奥利政府被指控贪腐，且对2019冠状病毒疾病（COVID-19）的因应也遭受批评。

奥利数月来和前总理普拉查达（Pushpa Kamal Dahal Prachanda）有所冲突，如今决定寻求新的大选。普拉查达曾是毛派叛军领袖，他和奥利所属的政党2018年合并，并助奥利取得政权。

奥利和普拉查达先前因权力共享协议问题且缺乏沟通而发生冲突。

奥利的党内成员在不具名情况下告诉法新社，奥利突如其来的举动，也可能与国会有意对他进行不信任投票有关。

尼泊尔总统班达里（Bidhya Devi Bhandari）批准解散国会后，总统府发出声明说，新的选举将在明年4、5月进行。

在奥利向班达里提出解散国会的要求后，90名执政党的议员连忙登记参与不信任投票。

班达里被认为与奥利关系亲近，因快速同意奥利解散国会的要求而遭受批评。

来自尼泊尔国大党（Nepali Congress）的反对派领袖萨帕（Gagan Thapa）说：「总统在没有徵询意见情况下很快就支持总理的行动，也成了这起政治犯罪的一分子。」

国会被解散后，有7位部长请辞，他们在声明中说，现况「违反人民授权与政治原则」。在此同时，有些抗议人士走上首都街头示威。

在十年内战后，尼泊尔历经数年局势不稳和短命政府，解散国会的决定将再让尼泊尔陷入数月的政局不稳。

部分分析家表示，解散国会一事可能将会走上法律诉讼一途。

法律专家艾德希卡里（Bipin Adhikari）告诉法新社：「在有机会组成替代政府前，总理不能建议解散国会。」艾德希卡里还说此举违宪。

© 2020 AFP