和平协议签署1年 美国塔利班互指对方违反规定

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（法新社华盛顿28日电） 美国国防部今天表示，阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）并未实现去年2月与美国签定和平协议时所许下的承诺，诸如减少暴力及与盖达组织（Al-Qaeda）断绝关系等。

美国国防部发言人柯比（John Kirby）今天说：「我方现仍设法透过谈判以获得解决方案，塔利班尚未兑现他们的承诺。」

柯比表示，美国新任总统拜登政府仍将遵守2020年2月在卡达与塔利班签定的这项和平协议。

协议中要求塔利班中止对美军的攻击行动，大幅减少在阿富汗的暴力活动，并推进与喀布尔政府的和平谈判。

相对地，美国将持续减少派驻在阿富汗的兵力，直到2021年5月全数撤军为止。

柯比说，美国国防部对目前驻扎阿富汗的2500名兵力感到满意，较一年前将近1万3000名部队减少。

但塔利班在卡达的发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）今天向法新社控诉：「对方违反了协议，他们几乎天天违反协议。」

「美国轰炸平民、房舍和村庄，我们一再告诉他们，这不只是违反协议，也违反了人权。」（实习编译：王宇洁/核稿：张佑之）

© 2021 AFP