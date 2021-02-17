哈佛天文学家：恐龙灭绝祸首 来自太阳系边缘彗星

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（法新社华盛顿16日电） 一颗巨大星体于6600万年前撞上现在的墨西哥外海，引发酿成巨灾的「冲击性寒冬」，最后导致恐龙在内的地球上3/4物种灭绝。

两位哈佛天文学家表示，他们已经解开长久以来关于希克苏鲁伯冲击体（Chicxulub impactor）的本质和来源之谜。

哈佛大学天文学家西拉（Amir Siraj）和罗布（Avi Loeb）本周在科学期刊「科学报告」（Scientific Reports）发表的研究分析显示，墨西哥希克苏鲁伯（Chicxulub）陨石坑的祸首是源自太阳系边缘冰冷碎片区域的一颗彗星，且太阳系最大行星木星也要为此彗星撞上地球负责。类似规模的彗星撞地球的频率为每2亿5000万年到7亿5000万年。

他们的论文推翻之前认为这个物体是来自太阳系主小行星带（Main Belt）小行星碎片的理论。

研究报告第一作者西拉（Amir Siraj）告诉法新社：「木星十分重要，因为它是我们太阳系最大的行星。」木星扮演有点类似弹珠台的角色，「把这些到来的长周期彗星踢入轨道，让它们非常接近太阳」。

所谓长周期彗星来自欧特云（Oort cloud）。科学家推测欧特云是一个巨大球形外壳，像泡泡般笼罩着太阳系，由体积至少如山岳大小的冰冷碎片组成。

长周期彗星绕行太阳所需时间约200年，由于通过时很接近太阳，也称为掠日彗星。

因为来自外太阳系极冻地带，彗星比小行星还要冰冷，一向以融化蒸发时会产生惊人的气体和尘埃形成尾巴而闻名。

然而，西拉表示，太阳热气对彗星造成的蒸发冲击，远远比不上彗星的一侧面向太阳经历的庞大潮汐力量。

「这些彗星因为经历如此强大潮汐力量，导致它们本身大部分碎裂成约上千碎片，这些碎片的体积，个个都足以制造希克苏鲁伯等级的冲击体。」

另一个支持这项彗星来源说的证据是，希克苏鲁伯陨石坑的成分是碳质球粒陨石，在位于木星和火星之间的主小行星带中，仅约1/10的小行星具备这种成分，而大部分的彗星却都拥有。

证据显示，希克苏鲁伯陨石坑和其他类似陨石坑如南非约20亿年前形成的弗里德堡陨石坑（Vredefort crater），以及100万年前在哈萨克被撞击出的扎马辛陨石坑（Zhamanshin crater）都有碳质球粒陨石的成分。

© 2021 AFP