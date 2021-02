哈佛权威天文学家坚持 外星文明近年来过太阳系

广告 继续浏览后续

(法新社华盛顿6日电) 发现地外智慧生命无疑会是人类历史上最具颠覆性的事件,但若是科学界决定集体忽视恐为地外文明已然造访过的证据,又该如何?

美国顶尖天文学家罗布(Avi Loeb)新书便提出上述假设。2017年一个不明星际天体快速通过太阳系,罗布就主张,这个天体拥有高度不寻常的特徵,最简单且最佳的解释,就是它属于外星科技。

听起来很疯狂?罗布表示尽管证据就在眼前,但科学界的同僚却沉浸在集体思维,不愿想想「奥坎剃刀(Occam's razor)原则」-即理论所使用的假设愈少,就愈有可能接近真理。

罗布是哈佛大学任期最久的天文学系主任,公布过数以百计篇开创性论文,也曾与已故物理学家霍金(Stephen Hawking)等巨擘合作,因此罗布的说法很难被直接打枪。

罗布在视讯时告诉法新社:「认为我们独一无二、特别,且享有尊荣,那就太自大了。正确作法应该要谦虚,坦承我们一点也不特别,外头还有很多其他文明,我们只需要把他们找出来。」

58岁的罗布在新书「外星人:地球以外智慧生命的第一个迹象」(Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth,暂译)阐述2017 年名为「斥候」(Oumuamua,夏威夷语)的天体乃来自外星的论据。

2017年10月,天文学家们观察到有个物体高速移动,其速度之快,唯一可能就是来自其他星球;这也是首次记录到的星际闯入者。

「斥候」外观不像一般岩石,因为通常情况下受太阳引力作用,物体在靠近太阳时会大幅加速被甩出另一侧,待越过太阳后速度便会逐渐降低。但「斥候」越过太阳时却有加速迹象,显然它除受到太阳引力影响外,还具有某种推力。

这若是释出气体和碎屑的彗星倒还不难解释,但奇怪的是,「斥候」并没有彗尾等肉眼可见证据。

「斥候」也以奇怪的方式划过天际,科学家从望远镜中观察到「斥候」忽明忽暗的变化,还被观察到异常明亮,可能代表它是以光亮的金属所制。

为对诸多异像提出解释,天文学家想出一些新奇的理论,比方「斥候」是由氢冰组成,因此不会有可见的彗尾,或是彗尾已分解成尘云。

罗布说:「这些对斥候独特特质的解释法,全涉及一些闻所未闻的说法。既然治丝益棼,何不一开始就考虑它是人造?」

罗布表示,「斥候」短暂逗留太阳系期间,从未被近距离拍摄到,「它是快要离开太阳系时,我们才发现它的存在」。

对「斥候」形状的观察有二,一是细长如雪茄,一是扁圆类似松饼,却薄如刀片。罗布在类比后倾向后者,并相信它是被设计成使用恒星辐射作为动力的光帆。

罗布这番「斥候」是外星文明高科技的说法,让他成为同行间的「异类」。天体物理学家席格尔(Ethan Siegel)撰文时以「曾令人尊敬的科学家」相称,明显对罗布不以为然。但罗布认为,学术界向来对质疑正统的人会有「霸凌传统」,一如当年伽利略提出地球并非宇宙中心时遭到惩罚般,但真理终究还人公道。

他并认为,发现地外智慧生命也能让人们在面对气候变迁到核子冲突等各种威胁时,有「同在一条船上的感觉」。

「与其像国与国之间经常彼此对抗,之后也许就会试着合作。」

© 2021 AFP