哈利夫妻对欧普拉敞开家门 分享童话般新生活

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（法新社纽约7日电） 英国哈利王子和妻子梅根马克尔（Meghan Markle）在今天播出的访问中，邀请美国名主持人欧普拉参观他们在加州的家，大方让外界一窥两人远离王室的「童话般」新家庭生活样貌。

哈利（Prince Harry）夫妇在这集欧普拉（Oprah Winfrey）访问中大爆内幕，为许多争议辩解。访问也包含一段田园场景，两人在加州蒙特斯托（Montecito）名人豪宅区的家中，向欧普拉展示他们的鸡笼，和里面所养从工业化养殖场救下来的母鸡。

哈利在这段访问中穿着胶靴和T恤，谈论一家在2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫封锁期间的生活，并分享他带着幼子亚契（Archie）远行至海滩的乐趣。亚契将在今年5月满2岁。

哈利表示：「我想我最喜欢的，是把他（亚契）放在脚踏车后座的婴儿椅上，然后带着他一起骑行的这些旅程。这是我年轻时完全无法做的事。」

「我可以看到他在后面伸出手臂，喊着『哇，说话，说话，说话，棕榈树，房子』各种这些词，我内心真的想着『哇』。」

当主持人问到亚契最喜欢说的字，梅根回答「数不清」。她说：「过去几周是『补充水分』（hydrate），真是太好笑了。」

哈利夫妻在访问中还给英国王室迷一个彩蛋，两人透露第二胎的性别。他们异口同声说：「是个女孩！」并证实新生儿预定「夏天」报到。

当欧普拉问两人是否2个孩子就「够了」，哈利回答「够了」。他说：「有了一男一女，你还缺什么？」

访问最后，梅根对一家未来生活表达满满希望。她说，哈利退出王室的决定「救了我的命」。「而且因为我们实际上处于（王室）另一边，现在我们其实不只活下来，还活得很好。」

当梅根被问到她的故事「是否有圆满结局」，她回答：「是的。比你读过的任何童话故事还棒。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP