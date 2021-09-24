「哈利波特」�J哥马份打高尔夫突瘫软倒地 被搀扶上车就医

广告 继续浏览后续

（法新社美国威斯康辛州科勒23日电） 在电影「哈利波特」中饰演�J哥马份的男星汤姆费顿，于莱德杯高尔夫赛前名人活动中突然瘫软倒地，得靠多人搀扶搭上高尔夫球车离开球场。

这个事件起因为何，目前尚未明朗。莱德杯高球对抗赛赛主办单位美国职业高尔夫协会（PGA of America）表示，汤姆费顿（Tom Felton）被送往医院，但未对他的病情多做说明。

美国职业高尔夫协会在声明中说：「在今天莱德杯（Ryder Cup）明星名人赛中，演员暨音乐人汤姆费顿代表欧洲队参赛时，在场上遇到需要医疗协助的情况。」

「他被送到当地一家医院治疗，目前没有进一步的细节可以提供。」

英国籍的汤姆费顿22日刚满34岁，他在被带离球场时意识十分清楚。

汤姆费顿热爱高尔夫，这次他与前北美职业冰球联盟（NHL）的芬兰选手席拉尼（Teemu Selanne）同队，对抗美国两个奥运冠军，冰上曲棍球选手艾若桑尼（Mike Eruzione）和竞速溜冰选手詹森（Dan Jansen）。

汤姆费顿因在改编自全球畅销系列小说「哈利波特」（Harry Potter）的电影中，饰演主角哈利波特的死对头�J哥马份（Draco Malfoy）声名大噪。

© 2021 AFP