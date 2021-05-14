哈利王子受访 透露二十多岁就想离开王室

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（法新社洛杉矶13日电） 英国哈利王子（Prince Harry）在今天播出的专访中透露，二十多岁时就意识到自己不想担任王室职务，部分原因是想到「这一切对我母亲的影响」。

他说：「我人生中感到十分无助的3个重要时刻，一次是幼时与母亲坐在汽车后座并被狗仔追赶时；其次是在阿富汗搭乘阿帕契直升机时；然后就是和我妻子在一起时。」

哈利接受播客节目Armchair Expert主持人谢巴德（Dax Shepard）访问时还说，带着妻小搬到美国加州，是为了打破「痛苦与煎熬」的家族循环。

他担心妻子梅根（Meghan Markle）和儿子亚契（Archie）会和他的已故母亲黛安娜王妃（Princess Diana）一样，得应付镁光灯下排山倒海而来的压力。

哈利表示，当他开始想到父亲查尔斯王子（Prince Charles ）的成长经历，他就意识到父亲身为王室一员，成长过程并不容易。哈利说，在他发现父亲「以自己曾被对待的方式对待我」后，就决定带着妻小搬到美国。

哈利告诉主持人，他不怪父亲，但他下定决心避免对自己的孩子犯下同样的错误。

哈利说：「谈到育儿，如果因为我父亲或双亲可能曾承受的痛苦或煎熬，而我也经历某种痛苦或煎熬，我会确保自己打破这个循环。」

他还说：「不论以何种方式，有很多世代传承的痛苦与煎熬会被传递下去。而身为父母，我们应该尽最大的努力，并告诉孩子『你知道吗？那曾发生在我身上，但我会确保这不会发生在你身上』。」

© 2021 AFP