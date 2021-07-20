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（法新社纽约19日电） 出版商企鹅蓝灯书屋（Penguin Random House）今天表示，英国哈利王子（Prince Harry）正执笔撰写一本亲密真诚的回忆录，揭露他人生中的「错误」和「学得的教训」。

哈利与英国王室关系紧绷，他的妻子梅根（Meghan ）指控王室霸凌且种族歧视，去年夫妇俩因此移居美国，震惊各界。

英国媒体报导，这是史上首次有英国王室高阶成员撰写此类书籍。

企鹅蓝灯书屋公布的哈利王子声明指出：「我并非以我一出生就拥有的王子身分来书写，而是以我蜕变成的男人身分来写这本书。」

「这些年来我身兼多职…希望藉由诉说我的故事─高峰低潮、错误、学得的教训告诉大家，无论我们出身如何，我们的共同点比我们所想的还要多。」

「我诚挚感谢有这个机会分享人生迄今我所学到的，也很兴奋能让人读到关于我生平正确且详实的第一手叙述。」

总部位在纽约的企鹅蓝灯书屋于推特（Twitter）宣布出书计画时表示，此书预定明年底出版，是「当代最迷人且最具影响力之一的国际人物所出版亲密且真诚的回忆录」。

回忆录将涵盖哈利年仅12岁就经历母亲黛安娜王妃在巴黎车祸去世的孩提时代，以及2次前往阿富汗的军旅生活。企鹅蓝灯书屋表示，此书「真诚且扣人心弦地个人描绘」，也会提到哈利「为人夫及人父之后找到的喜乐」。

© 2021 AFP