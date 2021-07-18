广告 继续浏览后续

（法新社凤凰城17日电） NBA总冠军赛第5战，公鹿的哈勒戴终场前一次关键抄截，让「字母哥」安特托昆博快攻灌篮，彻底浇熄太阳反扑气焰，最终123比119击败太阳，也让他们以3比2「听牌」。 这场比赛的首节，太阳利用中段一波11比0攻势，要到32比16的两位数领先，首节他们靠8成33命中率砍进5记三分球，整体投篮命中率也高达7成37，以37比21领先公鹿16分。 次节公鹿打出29比12开局，一度50比49将比分超前，之后两队拉锯，多次互换领先，公鹿在哈勒戴（Jrue Holiday）第2节14分、5助攻的带领下，单节轰下43分，上半场反以64比61领先太阳。 下半场开打，公鹿密道顿（Khris Middleton）、哈勒戴、安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）轮流开炮，太阳攻势则流于布克（Devin Booker）的单打，公鹿趁机拉出21比14攻势，以85比75领先太阳达两位数，太阳虽几度将落后缩小，但公鹿前3节打完仍以100比90，握有两位数的领先优势。 末节太阳几度靠三分弹将落后缩小到个位数，比赛结束前56.6秒再靠保罗（Chris Paul）上篮将分差缩小到剩下1分，此时公鹿的安特托昆博在压力下两罚全部落空，太阳眼看有机会超前，但布克切入后遭包夹，球被哈勒戴抄走，让安特托昆博终场前13.5秒灌进公鹿立于不败的一球，最终公鹿以4分险胜，带走「听牌」的关键一胜。 安特托昆博今天攻下公鹿最高32分，密道顿贡献了29分，哈勒戴除攻下27分，还送出13次助攻，替补的康纳顿（Pat Connaughton）也获得14分。 太阳的布克此役轰下全场最高40分，保罗贡献21分、11助攻，艾顿（DeAndre Ayton）有20分、10篮板的双十成绩，布里吉斯（Mikal Bridges）、克劳德（Jae Crowder ）分别获得13分、10分。

© 2021 AFP