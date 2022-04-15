哈尔科夫累计503平民丧生 泽伦斯基称俄军目标锁定顿巴斯

（法新社基辅15日电） 乌克兰东北部哈尔科夫州（Kharkiv）州长西涅古波夫14日表示，俄军入侵以来，该地区至少有503名平民丧生。

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西涅古波夫（Oleg Synegubov）在Telegram上写道，自2月24日俄军入侵至今，平民伤亡名单还包括24名儿童，「这些都是无辜百姓，我们绝不会原谅他们夺走的任何一条人命！」

哈尔科夫是乌克兰第二大城，战前约有150万人口，距俄罗斯边界约40公里。尽管俄军在此发动猛烈攻势，至今仍无法拿下这座城市。

乌国当局今天表示，总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）称俄军意图「摧毁」乌国东部后，该地区有5人因俄军攻击丧生。

总统府发布的最新报告称，在东部卢甘斯克（Luhansk）地区，有2人被杀，另有2人受伤；而在邻近的顿内茨克（Donetsk），战事仍在持续进行，并造成3人死亡、7人受伤。

总统府声明还称，首都基辅外围的瓦西里基夫市（Vasylkiv）传出爆炸声，且当地防空系统已经启动。

泽伦斯基在14日深夜的谈话中表示：「顿巴斯（Donbas）是俄罗斯的主要目标，俄军想要摧毁的就是顿巴斯。俄军正猛攻卢甘斯克和顿内茨克地区，要让当地只剩下石头，无任何人留下。」

© 2022 AFP