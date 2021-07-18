哈瓦那症候群？驻奥地利美外交官传症状

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（法新社维也纳17日电） 奥地利及美国今天表示，驻维也纳的美国外交人员与其他官员出现类似「哈瓦那症候群」（Havana syndrome）的健康问题，奥美正在调查。

美国联邦参议员5月表示，美国境内新传出可能造成脑损伤的案例后，政府正着手调查似乎日益增多的神秘定向能量攻击。

这些至今仍无法解释的攻击已造成美国驻古巴、中国、俄罗斯等国的外交与情报人员身体不适甚至脑损伤，尽管其手法仍无法解释，外界怀疑莫斯科当局是幕后主使。

科学家认为这些攻击是来自脉冲微波。

2016年在古巴传出首起攻击后，中国也出现案例，但其成因与影响众说纷纭，科学家与医生激辩过后仍无法达成结论。

「纽约客周刊」（New Yorker）昨天报导，美国总统拜登上任以来，约24名驻维也纳的美国情报人员、外交官及政府官员传出类似「哈瓦那症候群」的健康问题。

奥地利外交部发布声明指出，正「以地主国角色与美国当局合作，进行联合调查」。

声明说：「我们严正看待这些通报…派驻奥地利的外交人员及其家属是我们的优先要务。」声明并未说明其他细节。

美国国务院发言人说，正「积极调查美国驻维也纳大使馆等地传出的不明健康事件（UHI）」。

© 2021 AFP