哈登大三元追平队史纪录 篮网近21战豪取18胜

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（法新社纽约29日电） 哈登今天拿下38分11篮板13助攻，助美国职篮NBA布鲁克林篮112比107击退明尼苏达灰狼，这是哈登加盟篮网以来的第12次大三元，成绩追平队史纪录。

哈登（James Harden）单季12次大三元成绩，追平了基德（Jason Kidd）于2006-07以及2007-08连续两个球季所缔造的队史最佳纪录。

篮网今天的整体投篮命中率达4成71，优于灰狼的3成88。

哈登今天包括三分球8投4中在内，25次出手命中11球，一共攻下38分，其中有13分是在第4节获得。他率队在终场前2分钟的关键时期打出9比4攻势，奠定胜基，终场拿下近21场比赛的第18场胜利。

因为家庭事务缺席3场比赛的厄文（Kyrie Irving），今天归队就为篮网贡献27分、7篮板。

灰狼阵中以汤斯（Karl-Anthony Towns）表现最为突出，他今天有31分、12篮板、5助攻、3阻攻的全方位表现，尤其他在第4节豪取15分，让灰狼几乎翻转战局。

灰狼菜鸟爱德华兹（Anthony Edwards）今天为球队贡献23分、10篮板的「双十」成绩。

比赛剩2分28秒时，灰狼前锋麦丹尼尔斯（Jaden McDaniels）三分线外出手未果，哈登抢下篮板完成大三元，随后厄文一记距篮框7�赵兜奶�投，让篮网以108比98将领先拉开到两位数。

但接着包括爱德华兹终场前58.6秒的切入上篮得手在内，灰狼连拿9分，将颓势缩小至1分。

厄文比赛终了前41秒三分线外出手落空后，爱德华兹抢到篮板，灰狼叫出暂停部署，但可惜爱德华兹仍错失一记跳投，无力逆转战局。篮网后来在哈登、厄文陆续两罚俱中之下，拿下胜利。

© 2021 AFP