哈登大三元 篮网扳倒塞尔蒂克晋级次轮对公鹿

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（法新社纽约1日电） 哈登今天缴出大三元，篮网123比109击败塞尔蒂克，以4比1晋级，次轮篮网将卯上公鹿。

美国职篮NBA东区第2种子布鲁克林篮网今天击败第7种子波士顿塞尔蒂克，以4比1晋级到季后赛次轮，下一轮将卯上东区第3种子密尔瓦基公鹿。公鹿首轮4比0横扫第6种子迈阿密热火，早一步晋级次轮。

明星后卫沃克（Kemba Walker）因左膝挫伤，不克在今天这场塞尔蒂克输球就得淘汰的比赛上阵，威廉斯（Robert Williams）则因左脚踝扭伤在此役作壁上观，两人的缺赛，都是绿衫军战力的缺口。

开赛处于落后的篮网，靠哈登（James Harden）单节11分带领，并在首节时间终了前打出一波12比3攻势，第1节打完时反以31比24将比分超前。

上半场在哈登打出18分、7篮板、9助攻、1抄截、2阻攻的全方位表现，加上厄文（Kyrie Irving）攻下15 分，篮网在两人联手带领下，持续以59比51领先。

第3节塞尔蒂克在塔特姆（Jayson Tatum）单节9分带领下稍把落后追近，但篮网前3节打完，仍以86比79领先塞尔蒂克。

末节开打不久，篮网就靠哈登后撤步跳投得手，将领先拉开到两位数，全队并且轰下4节中最高的37分，最终以14分之多拿下「关门」的一胜。哈登此役轰下全场最高34分，并10篮板、10助攻的表现，缴出大三元，厄文、杜兰特（Kevin Durant）分别为篮网拿下25分、24分，哈里斯（Joe Harris）和替补的布朗（Bruce Brown）分别进帐10分。

系列赛第3战轰下50分率塞尔蒂克赢球，第4战也砍进40分的塔特姆，今天上半场只获11分，下半场他攻下21分，整场比赛斩获32分，可惜无法帮助球队赢球。福尼耶（Evan Fournier）、蓝福特（Romeo Langford）分别攻下18分、17分，史玛特（Marcus Smart）、帕克（Jabari Parker）则分获14分、13分。

© 2021 AFP