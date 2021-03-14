哈登末尾砍12分 率篮网击退活塞

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（法新社纽约13日电） 哈登今天在决胜的第4节砍进12分，最终缴出24分、10篮板、10助攻的「大三元」成绩，率布鲁克林篮网100比95击败前来踢馆的底特律活塞，收下4连胜。

美国职篮NBA活塞客场挑战篮网的比赛，双方一路鏖战到最后，在第4节剩下不到3分钟之际，普朗利（Mason Plumlee）的灌篮让活塞以91比90超前。

但哈登（James Harden）接下来两罚俱进，让篮网重拾领先。比赛剩下1分47秒，两队92比92平手，哈登先是一记切入上篮，再利用厄文（Kyrie Irving）的抄截，切入后急停跳投得手，个人连中两元，让篮网96比92领先。终场前19.1秒，哈登再次靠切入后的急停跳投，让篮网98比93扩大领先优势，枪响前13.4秒的两罚俱中，也助篮网锁定胜利。

篮网目前战绩26胜13负，在东区排名第2，只落后26胜12败的东区龙头费城76人0.5场胜差。

厄文今天攻下18分，但篮网今天打得辛苦，因为阵中大将杜兰特（Kevin Durant）仍因腿筋伤势高挂免战牌。

哈登说：「我必须打得要积极。我们在攻击端上不太顺，虽然我们在防守端上很努力，效果也有呈现出来，这真的是我们得使出浑身解数才能赢的一晚。」

「我只是试着得分，为我自己和球队带来些什么。我只是想在最后两分钟打得更积极些。」

© 2021 AFP