哈登缺阵篮网照赢 季后赛次轮对公鹿2连胜

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（法新社纽约7日综合外电报导）杜兰特今天轰下全场最高32分，让篮网在少了三巨头之一的哈登之下，仍以125比86轰垮公鹿，在系列赛拿下2连胜。

美国职篮NBA东区季后赛次轮，第2种子布鲁克林篮网在系列赛首战靠杜兰特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）分别攻下29分、25分的联手带领，115比107击败第3种子密尔瓦基公鹿。篮网虽拿下胜利，但明星后卫哈登（James Harden ）只打43秒就因伤退赛。今天的系列赛第2战，哈登仍持续作壁上观。

今天比赛的首节，篮网三分球命中率达5成71、整体投篮命中率6成09都优于公鹿，并在杜兰特单节13分带领下，以36比19领先达两位数。

次节篮网的布朗（Bruce Brown）、杜兰特分别获得9分、8分，加上成功守住公鹿头号主将安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），让他在上半场只得6分，篮网因此在上半场再以65比41领先公鹿逾20分。

下半场开打，安特托昆博回神，在第3节攻下12分，但篮网在杜兰特单节11分带领下，打出30比24攻势，3节打完以95比65领先达30分。

末节篮网打出28比9开局，一度以123比74领先达49 分，最终以39分之差大胜。

公鹿今天三分球命中率2成96、整体投篮命中率4成4都不及篮网，是输球的一大关键。

杜兰特此役攻下全场最高32分，厄文为篮网贡献22 分，哈里斯（Joe Harris）、布朗都拿下13分，替补的詹姆斯（Mike James ）则获10分。

公鹿的安特托昆博今天有18分11篮板的双十成绩，密道顿（Khris Middleton）攻下17分，哈勒戴（Jrue Holiday）获得13分，罗培兹（Brook Lopez）、替补的福布斯（Bryn Forbes）各拿10分。

© 2021 AFP