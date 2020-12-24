哈登违规小马丁确诊 火箭凑不满8人上场对战雷霆

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（法新社洛杉矶23日电） 美国职篮NBA休士顿火箭有球员确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19），加上哈登违反防疫规定遭禁赛，因此凑不齐最低出赛人数，今天主场迎战奥克拉荷马雷霆的开幕战被迫取消。

NBA指出，火箭3名球员检测新型冠状病毒，不是呈阳性反应就是尚无定论。

另外4名球员也因接触追踪进行隔离，球星哈登（James Harden）则因违反规定暂遭排除比赛，加上还有1名球员受伤，导致火箭目前可比赛球员不符要求的至少8人。

NBA在声明中说：「原定今晚在丰田中心（ToyotaCenter）举行雷霆和火箭的美国职业篮球联盟比赛将延后登场，以遵守联盟的健康与安全准则。」

美国运动频道ESPN今天报导，社群媒体流传的影片显示哈登在俱乐部跑趴时没戴口罩，联盟正在调查是否涉嫌违规。

季前训练营延迟报到又要求交易的哈登在Instagram发布声明，否认自己去了脱衣舞俱乐部，但承认当时正在参与一场活动。

哈登写道：「真是一波未平一波又起。我去参加姐妹淘举办的活动（不是脱衣舞俱乐部），向她展现我对她的爱，因为她即将成为老板，带领她的员工迈向成功，但现在却成了问题。」但后来声明似乎已遭删除。

不过，联盟调查发现他违反禁止球员参与15人以上聚会的规定，今天对他开罚5万美元（约新台币144万元）。

火箭在官方伤员报告中说，新秀前锋小马丁（Kenyon Martin Jr.）接受冠状病毒筛检后确诊，目前正在「自我隔离」；ESPN报导，几天前确诊的麦克里摩（Ben McLemore）也在隔离中。

中锋柯森斯（DeMarcus Cousins）右踝扭伤，控卫沃尔（John Wall）也无法上场。

联盟表示，火箭其他球员今天都已再次筛检，皆呈阴性反应。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP