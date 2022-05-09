哈登31分率76人2连胜 季后赛次轮扳平热火

（法新社费城8日电） 哈登今天砍下31分，让76人以116比108赢球，在主场拿下2连胜，并与热火在季后赛次轮战成2比2平手。

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美国职篮NBA季后赛次轮，东区龙头迈阿密热火打完3场比赛后，以2比1领先第4种子费城76人。

今天继续在76人主场进行的系列赛第4战，两队开打后便不断拉锯，76人靠恩比德（Joel Embiid）单节砍进15分、并在首节结束前8.4秒两罚俱中，以30比28领先热火。

次节哈登（James Harden）包括三分球两投全进在内，4次出手命中3球，加上6罚5中，一共砍下13分，76人在他的带领下，在上半场打完后，以64比56保持领先。

下半场的比赛，热火在巴特勒（Jimmy Butler）单节砍进17分的带领下，将比分追近，但76人在3节打完后，仍以89比85领先。

末节76人打出12比2开局，以101比87再将领先拉开。此时热火一波12比3攻势，将分差缩小到剩下5分。两队一阵拉锯后，76人最终以8分险胜。

哈登此役攻下76人全队最高的31分，并有9助攻、7篮板进帐，恩比德有24分、11篮板的「双十」成绩，马克西（Tyrese Maxey）、哈里斯（Tobias Harris）分别攻下18分、13分，葛林（Danny Green）和替补的尼安（Georges Niang）分别获得11分、10分。

热火的巴特勒轰下全场最高40分，阿德巴约（Bam Adebayo）贡献21分，板凳出发的欧拉迪波（Victor Oladipo）、赫洛（Tyler Herro）分别拿下15分、11分。

76人此役获胜，在系列赛扳成2比2平手，接下来双方将于10日（台湾时间11日）在热火主场进行系列赛的第5战中，争抢「听牌」优势。

© 2022 AFP