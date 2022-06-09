哈维温斯坦性侵旧案 英检察署授权警方起诉

（法新社伦敦8日电） 英国皇家检察署今天表示，已授权伦敦都会区警察局以26年前性侵1名女性2项罪名，起诉前好莱坞金牌制片人哈维温斯坦（Harvey Weinstein）。

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英国皇家检察署（Crown Prosecution Service, CPS）指出，这起性侵案据称1996年8月在伦敦发生；都会区警察局（Metropolitan Police）表示，涉案受害人现已50多岁。

现年70岁的哈维温斯坦2020年2月在美国被判性侵定罪，入狱23年，这是#MeToo运动的里程碑判决。

上周，他未能在纽约上诉法院推翻判决。

哈维温斯坦正在加州等待另1起性侵指控的审判。

针对哈维温斯坦的指控在2017年爆开，包括好莱坞明星安洁莉娜裘莉（Angelina Jolie）、葛妮丝派特罗（Gwyneth Paltrow）、莎玛海耶克（Salma Hayek）等人，共计近90名女性指控哈维温斯坦性骚扰或性侵，但他始终坚称那些都是你情我愿。

随着指控涌现，伦敦都会区警察局表示，正在调查一系列针对哈维温斯坦的性侵指控。

英国皇家检察署在英格兰和威尔斯提起刑事案件，授权警方在对案件进行评估后提诉。

© 2022 AFP