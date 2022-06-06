哈萨克公投一面倒支持修宪

（法新社努尔苏丹6日电） 中亚国家哈萨克当局今天表示，哈萨克选民在公投中一面倒支持大幅修改宪法。这项公投结果标志着建国领导人纳札尔巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）30年来的掌权正式告终。 这次修宪的主要目的，除了采取行动分散决策权、加强不同群体在议会中的代表性，终结「超级总统」统治，还将摘掉81岁纳札尔巴耶夫「民族领袖」的地位及其享有的特权，并禁止总统亲属担任政府公职，以避免未来的裙带关系。 哈萨克国家选举委员会主席阿布德洛夫（Nurlan Abdirov）表示：「这次公投被视为有效。」他称，77%的选民支持修宪。

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阿布德洛夫表示，昨天的公投投票率超过68%。

1月的动乱最初是抗议汽车燃料价格飙升的和平示威，最后演变成流血事件，造成230多人丧生，并促使当局请求俄罗斯为首的集体安全组织派遣「维和部队」平乱。 在动乱后推动打造「新哈萨克」的人，正是纳札尔巴耶夫2019年钦点的总统接班人选托卡叶夫（Kassym-Jomart Tokayev）。

69岁的托卡叶夫昨天表示，公投只是他改革行动的开端。 托卡叶夫投完票后表示：「国家和社会关系的典范已改变，人权成为第一优先。」

在哈萨克1月爆发危机以前，托卡叶夫一直被外界认为是在纳札尔巴耶夫及其超级有钱亲戚阴影下的统治者。

© 2022 AFP