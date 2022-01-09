哈萨克动荡导致油价飙升 铀矿价格影响较轻微

（法新社伦敦9日电） 石油输出国家组织等产油国联盟（OPEC+）成员哈萨克近期局势动荡，供应中断忧虑导致油价飙升；另一方面，虽然哈萨克是全球铀矿主要出口国，不过铀价受到的影响似乎较小。

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瑞典北欧斯安银行（SEB）分析师席尔卓普（Bjarne Schieldrop）表示：「动乱显然可能导致生产和出口中断。」

德国商业银行（Commerzbank）分析师佛里奇（Carsten Fritsch）也指出，本周国际原油价格约上涨5%，7日北海布伦特原油价格突破每桶83美元，油价达到「11月底Omicron变异株首次出现引发油价下滑以来的最高水准」。 据美国能源情报署（US Energy Information Administration）数据，哈萨克是中亚最大石油生产国，已探明储量占全球1/12，2020年日产量约为180万桶。

石油经纪商PVM分析师布伦诺克（Stephen Brennock）说，哈萨克最大石油公司田吉兹雪弗龙（Tengizchevroil）的生产活动「被田吉兹（Tengiz）油田的抗议活动波及，而有临时调整。」

但多位分析师称，目前并无迹象表明石油生产受到严重影响。

7日收盘时，国际原油价格微幅下跌，布伦特原油下跌0.28%，来到81.76美元，西德州中级原油下跌0.4%，来到79.03美元。

另一方面，据CRU顾问公司的说法，全球第9大国哈萨克拥有仅次于澳洲的世界第2大铀矿蕴藏量，占全球产量40%。

CRU分析师杜尔拜（Toktar Turbay）指出，当前的危机「可能只会（对铀矿价格）造成轻微影响」，因为哈萨克铀矿的最大客户中国已累积足够存量，短期需求无虞。

此外，杜尔拜也说，哈萨克铀矿位于偏远的突厥斯坦（Turkestan）地区，基本未受抗议与冲突影响。不过，由于该国出产的铀矿逾半销往中国，且主要出口路线途经本次冲突最严重的地区阿拉木图（Almaty），因此对中运输可能受到影响。

本周，哈萨克因液化石油气（LPG）价格高涨，在全国各地掀起抗议潮，数以千计民众走上第一大城阿拉木图和西部省分曼格斯套（Mangystau）街头示威。他们认为，人口近1900万的哈萨克作为石油和天然气出口国，能源丰饶，调涨能源价格并不公平。

4日，警察向阿拉木图抗议的数千人发射催泪瓦斯和震撼弹，引爆双方冲突。隔日抗议群众闯入政府机关所在的大楼，并在多处纵火，全国宣布进入紧急状态。

哈萨克总统托卡叶夫（Kassym-Jomart Tokayev）7日拒绝与抗议人士进行协商的呼吁，并授权部队在不必事先警告的情况下开枪杀人。

© 2022 AFP