哈萨克国会选举 执政党预料可大胜

广告 继续浏览后续

（法新社哈萨克努尔苏丹10日电） 哈萨克今天举行国会大选，预料执政的祖国光明党（Nur Otan）将赢得大胜，唯一立案的反对势力则抵制这次选举。

哈萨克曾由纳札尔巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）担任国家元首近30年，他到2019年初才辞去总统职务，让现任总统托卡叶夫（Kassym-Jomart Tokayev）接替自己的位置。

现年67岁的托卡叶夫上任后，承诺会让这个专制中亚国家的政治逐步转型。但80岁的纳札尔巴耶夫仍旧身居祖国光明党党主席等要职。

祖国光明党目前控制下议院，在1900万人口的哈萨克拥有80万党员。

预料祖国光明党会在下院赢得多数席次并遥遥领先；另外4个投入选举的政党也被认为是执政势力的代理人。

唯一以反对党自诩的国家社会民主党（National Social Democratic Party, NSDP）在去年11月自行退出大选，以「抗议」体制受人操纵。

前苏联国家哈萨克不曾举行被西方观察人士认为是自由、公平的选举。

法新社记者在首都努尔苏丹（Nur Sultan）访问到的多数居民都说自己不打算去投票，理由不外乎天气严寒，或是没有祖国光明党以外的真正其他选项。

退休居民萨塔耶瓦（Sonya Sartayeva）说，「如果他们把票匦搬到我家」，她就会投票，因为这整周气温都在冰点以下徘徊。

萨塔耶瓦并表示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例持续增加，也是一大疑虑。

根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）网站，哈萨克迄今累计病例共20万8596例、累计病故人数2843人。

© 2021 AFP