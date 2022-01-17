哈萨克开国总统女婿侄子相继失政商界要职

（法新社哈萨克努尔苏丹17日电） 在哈萨克民众对国家腐败现象不满，引发权力斗争和致命暴动后，具影响力的前总统纳札尔巴耶夫女婿库利马耶夫今天辞去主要商业游说团负责人的职务。

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在哈萨克网路关闭数天后，检方15日表示，1月初和平抗议能源价格上涨而演变成的动乱，已造成225人死亡，其中包括19名执法人员和军方人员。

55岁的库利马耶夫（Timur Kulibayev）在全国企业家商会「祖国」（Atameken） 网站发布的一份声明中，证实自己辞去「祖国」的主席团主席一职；这也是前第一家庭在高层斗争中处于劣势的最新迹象。

库利马耶夫的妻子是哈萨克创始总统纳札尔巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）的次女狄娜拉．库利马耶夫娃（Dinara Kulibayeva）。

哈萨克这波抗议活动中，大部分的公众怒火似乎是针对纳札尔巴耶夫，他掌权超过25年，并于2019年下台，将权力移交给钦点的效忠者。

自去年年底以来，纳札尔巴耶夫就没有公开露面过。

纳札尔巴耶夫的继任者、哈萨克现任总统托卡叶夫（Kassym-Jomart Tokayev）上周首度公开批评他的导师，指责纳札尔巴耶夫未能与普通民众共享庞大的国家财富。

此外，托卡叶夫办公室今天证实，纳札尔巴耶夫的侄子艾比希（Samat Abish）已被解除国家安全委员会第一副主席的职务，这是纳札尔巴耶夫家族政治势力衰落的另一潜在迹象。

当局在动乱期间就已宣布艾比希被撤换，不过当时他只是在放「年假」，他遭开除的消息直到今天才获证实。

© 2022 AFP