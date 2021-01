广告 继续浏览后续

(法新社努尔苏丹2日电) 哈萨克总统府网站今天公告废除死刑。这个中亚专制国家已暂停执行死刑近20年,如今将永久停止这种极刑。

公告内容写道,总统托卡叶夫(Kassym-Jomart Tokayev)签署国会批准的「公民与政治权利国际公约第二任择议定书」(Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights)。

这份议定书的缔约国承诺将废除死刑。哈萨克早从2003年起就暂停执行死刑,但法院仍持续对特殊案例作出死刑判决,例如犯下恐怖主义行径等罪行。

2016年孤狼枪手库勒巴耶夫(Ruslan Kulekbayev)在哈萨克最大城市阿拉木图(Almaty)犯案,夺走8名警员和2名平民的性命。

库勒巴耶夫原本被列在死刑名单上,现在将改为终身监禁。

