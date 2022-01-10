哈萨克总统称击败流产政变 指外国势力策划动乱

（法新社阿拉木图10日电） 哈萨克总统托卡叶夫（Kassym－Jomart Tokayev）今天宣告，哈萨克已在上周历史性的暴乱期间，击败了一项流产政变，他并将此动乱归咎于中亚、阿富汗和中东激进分子。

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托卡叶夫坚称，应邀协助平乱的俄罗斯所率军队开进哈萨克只是为了保护战略设施，「很快」就会回国。

在近代史上最严重的暴乱过后，哈萨克现仍余波荡漾，不过第一大城阿拉木图（Almaty）的生活似乎已恢复常态，举国为数十名动乱中的丧生者哀悼一天。

托卡叶夫今天与若干前苏联共和国的领导人举行视讯会议，他说，「武装激进分子」在抗议的背景下企图夺权。

他说：「这是一次流产政变。」

今天稍后托卡叶夫在与欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）交谈时说，中亚、阿富汗和中东激进分子在幕后策划了这次动乱。

俄罗斯表示，外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）在与中国外长王毅通电话时，强调「他们担心有外力介入」。

根据俄国外交部，两位外长指出，有「外籍佣兵」参与「攻击平民和执法官员以及占领国家机构和其他设施」。

© 2022 AFP