哈萨克检方称暴乱造成225人死

（法新社努尔苏丹15日电） 哈萨克1月初原本因能源价格飙涨引发和平抗议事件，后来演变成暴乱。哈萨克检方今天表示，这波冲突中已造成225人死亡。今天公布的死亡人数远高于当局之前透露的人数。

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这波抗议能源价格的示威后来沦为安全部队和反政府抗议人士间的空前冲突，促使哈萨克总统托卡叶夫（Kassym-Jomart Tokayev）宣布进入紧急状态，并请求俄罗斯为首的维和部队提供协助。

哈萨克国家检方代表夏拉贝耶夫（Serik Shalabayev）今天在一场简报会上表示：「在紧急状态期间，有225具尸体被送到停尸间，其中19具是执法官员和军方人员。」

夏拉贝耶夫指出，其他是「参与恐怖攻击的武装暴徒。不幸的是，平民也成为恐怖行动的受害者」。

哈萨克当局之前表示，在这场冲突中，死亡人数不到50人，其中26人为「武装罪犯」，另外18名是安全人员。

上周的官方Telegram频道上显示死亡人数为164人，后来这则讯息被回收。

哈萨克卫生部发言人艾尔塔辛诺瓦（Asel Artakshinova）表示，2600人就医治疗，67人目前伤势严重。

哈萨克当局称暴徒和国际恐怖分子是这波暴力冲突的祸首，利用示威抗议兴风作浪。

他们没有提供关于被控是外国暴徒和恐怖分子身分的证据。

哈萨克的示威活动于1月2日爆发，为的是抗议燃油价格飙涨。示威迅速蔓延到全国，演变成前所未见的暴乱，民众闯入政府机关纵火，并与安全部队爆发冲突。这波抗议已成为前总统纳札尔巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）建立的政权以来最大的威胁。纳札尔巴耶夫于2019年下台，钦点托卡叶夫为接班人。

© 2022 AFP