哈萨克示威者闯政府大楼 以俄为首军事联盟拟派维和部队平乱

（法新社哈萨克阿拉木图5日电） 1个以俄罗斯为首的军事联盟表示，将派遣维和部队「稳定」哈萨克局势，并将导致这个前苏联国家陷入混乱的大规模抗议归咎于「外部干涉」。

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长期以来，哈萨克一直被视为中亚最稳定的前苏联共和国之一，但示威者为抗议燃料费飙升闯进政府建筑物，让这个能源丰富的国家正面临着数十年来最大危机。

哈萨克总统托卡叶夫（Kassym-Jomart Tokayev）今天凌晨向全国发表谈话时表示，已吁请俄罗斯领导的集体安全公约组织（Collective Security Treaty Organisation，CSTO）协助打击这些「在国外受过大量训练」的「恐怖组织」。

集体安全公约组织是由俄罗斯、亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯和塔吉克6国组成的军事联盟，成员国均是前独立国协国家。

集体安全公约组织主席、亚美尼亚总理帕辛扬（Nikol Pashinyan）随后在脸书表示，这个军事联盟将派遣「集体维和部队…在有限时间内让受到外部势力干预的哈萨克恢复稳定、回归正常」。

帕辛扬并未表示将派出多少维和部队，也没有说明他们将于何时抵达哈萨克。

俄罗斯国际传真社（Interfax）引述俄国会委员会主席卡拉希尼科夫（Leonid Kalashnikov）的话报导，维和部队会一直留在哈萨克，「直到局势稳定下来」。

托卡叶夫说，「恐怖分子」正在攻占建筑物、基础设施和「小型武器所在之处」。

托卡叶夫补充说，他们甚至在哈萨克第一大城阿拉木图（Almaty）机场挟持5架飞机，还说哈萨克空军正在这座城市附近进行「顽强战斗」。

记者晚间看见数以百计示威者齐聚在阿拉木图市中心，有些人戴着头盔，在1辆披挂着哈萨克国旗的警车上游行。

社群媒体流传的影片显示，示威者攫获武器；其他画面则显示，在地方当局宣布展开「反恐」行动后，街道上几乎空无一人，伴随背后传来的爆炸和自动武器开火声。

哈萨克因液化石油气（LPG）价格新年高涨，在全国各地掀起抗议潮，数以千计民众走上阿拉木图和西部省分曼格斯套（Mangystau）街头示威，他们认为，人口近1900万的哈萨克作为石油和天然气出口国，能源丰饶，调涨能源价格并不公平。

© 2022 AFP