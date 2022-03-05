响应制裁俄罗斯 三星电子暂停出货

（法新社首尔5日电） 韩国三星电子公司今天宣布，基于「地缘政治演变」，已暂停出货到俄罗斯。全球大型科技企业考量到俄国入侵乌克兰，纷纷与俄国划清界线，包括美国苹果公司（Apple）。

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三星电子（Samsung Electronics）是全球最大记忆体晶片制造商，也是俄罗斯境内销量首屈一指的智慧型手机品牌。

根据彭博（Bloomberg News）数据，三星的智慧型手机在俄罗斯市占率达三成出头，当地业绩约占三星全球手机市场总营收的4%。

另外，韩亚金融投资公司（Hana Financial Investment）报告显示，三星在俄罗斯的半导体销售额仅占不到0.1%利润。

法新社报导，三星在声明中表示：「基于当前地缘政治演变，已暂停出货至俄罗斯。我们持续密切关注此一复杂情势，以决定下一步行动。」

三星还宣布捐出600万美元，以「积极支持人道援助工作」及当地难民，其中包括100万美元的消费性电子产品和员工自发捐款。

俄罗斯于2月24日进攻乌克兰后，西方国家政府、全球运动组织和大型企业相继断绝与俄国往来，并施以惩罚性制裁。

© 2022 AFP