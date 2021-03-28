响应国际关灯日 全球知名地标熄灯一小时

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（法新社巴黎27日电） 世界各地城市今天关灯一小时，响应国际关灯日「地球一小时」（Earth Hour）活动。今年活动凸显出自然的破坏，以及2019冠状病毒疾病（COVID-19）等疾病的爆发。

在英国伦敦，国会大厦（Houses of Parliament）、伦敦眼（London Eye）、夏德摩天大楼（The Shard）、比卡迪里广场（Piccadilly Circus）的霓虹标志，都在响应关灯的地标之列。

英国下议院议长霍伊尔（Lindsay Hoyle）表示：「这真是件美妙的事，国会再次响应世界一小时，加入各地地标，提高大众对气候变迁的意识。」

他说：「这展现出我们提高永续性的决心…也展现出我们在减少能源消耗方面尽一己之力。」

在法国巴黎，艾菲尔铁塔（Eiffel Tower）慢慢转暗，但因为全国现在实施晚间7时后宵禁，几乎没人看到过程。

受到疫情影响，艾菲尔铁塔去年10月30日起暂停对外开放。

在义大利罗马，2000年历史的罗马竞技场（Colosseum）响应熄灯一小时，一小群民众聚集观赏，执行防疫限制的员警忙着查看民众证件。

亚洲的新加坡、香港、雪梨等城市的地标都响应了这场活动。美洲的美国纽约帝国大厦（Empire State Building）、阿根廷布宜诺斯艾利斯方尖碑（Obelisk）、巴西里约明日博物馆（Museum of Tomorrow），也都在熄灯一小时的行列。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP