响应民运风潮 推特推出「奶茶联盟」专属图示

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（法新社香港8日电） 社群媒体巨擘推特（Twitter）今天表示，推特推出专属图示来凸显「奶茶联盟」（#MilkTeaAlliance）网路抗议运动；这场运动已经让亚洲各国支持民主的行动主义者串起连结。

这个联盟去年出现，以香港、泰国和台湾对含糖茶饮共同的热爱命名，展现跨国界团结以及对威权中国共同的恐惧。

香港历经数月争取民主的抗议活动，曼谷和其他城市的都市青年各自与当局展开街头对抗，要求改革泰国军方起草的宪法和其他权利，让「奶茶联盟」趁势兴起。

缅甸军方今年2月发动政变，罢黜文人领袖翁山苏姬，引发民间大规模起义后，这股「奶茶联盟」风潮随之传入缅甸；当地早餐主食会搭配炼乳调和的茶饮。

推特今天表示：「为了庆祝#奶茶联盟诞生一周年，我们设计出一款表情符号，搭配联盟首度在网路上形成的地区3种奶茶的颜色。」

只要推文以中文、英文、泰文、韩文和其他几种亚洲语言附上主题标签「#奶茶联盟」，便会出现推特特别设计的专属图示。

香港民运人士黄之锋推文回应这项消息：「永远团结，不论时代有多艰难。」并附上英文和中文版本的「#奶茶联盟」主题标签。

推特指出，去年4月迄今，「奶茶联盟」在推特上被使用超过1100万次，缅甸政变后这个词的使用率再度飙升。

缅甸军方政权实施夜间网路断讯手段，和全面限制行动数据，试图弭平数周来的动乱。

军方也指示当地电信业者阻断民众连上社群媒体网站，抗议民众只好使用虚拟私人网路（VPN）和外国SIM 卡来连网。

推特在宣布这个新图示的推文中表示：「我们强烈认为，取得自由且#公开的网路是基本权利，也依然坚定捍卫、提倡言论自由，并谴责#网路关闭。」（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP