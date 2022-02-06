哥伦比亚东南部林火焚烧多日 首都发空污警报

（法新社波哥大5日电） 哥伦比亚当局表示，境内亚马逊（Amazon）地区森林火灾延烧数日，造成广大地区空气品质恶劣，连远在安地斯山脉的首都波哥大（Bogota）今天空气品质处于警戒状态。

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风势导致哥伦比亚亚马逊地区多处火灾的烟雾往西北方扩散约350公里，一路飘到波哥大。

波哥大市长罗培兹（Claudia Lopez）在推特（Twitter）表示，过去48小时波哥大的空气品质监测站一半以上都处于超标状态，「这就是为何（市府）采取环境保护措施」，发出了空污警报。

罗培兹呼吁波哥大800万市民，未来几天少到户外活动。

哥伦比亚当局将火灾归咎于不接受2016年与政府达成和平协议的前叛军，指控他们焚林养牛。

在哥伦比亚中部瓜维亚雷省（Guaviare），省长巴拉席欧（Haydeer Palacio）宣布「红色警戒」，因为森林大火延烧面积已达约1万公顷。

根据法新社4日见过哥伦比亚环境部的一份报告，亚马逊地区今年1月气温创10年来单月最高温纪录。这也导致哥伦比亚东南部森林火灾增多，影响首都空气品质可能性大增。（译者：卢映孜/核稿：张正芊）

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