哥伦比亚中部山区土石流 至少14死34伤

（法新社杜斯盖波拉达斯8日电） 哥伦比亚国家灾害机构今天表示，中部山区大雨引发土石流，造成至少14人死亡、34人受伤。

广告 继续浏览后续

哥伦比亚中西部里沙拉达省（Risaralda）山区清晨的大雨引发土石流，在贫困的杜斯盖波拉达斯市（Dosquebradas）掩埋了几栋房屋。

当地官员马雅（Carlos Maya）说：「我们统计已有14人因土石流死亡，34人受伤。」

哥伦比亚国家灾害风险管理局（National Unit for Disaster Risk Management）说，救援队伍在泥土中挖掘，寻找幸存者。

42岁的计程车司机耶南德兹（Dubernei Hernandez）告诉法新社：「一声巨响把我们们吓坏了。我们走出去，看到山的一部分就在房子上面。」

「我走到那个地方，那是一场灾难，人们被困在那里。」

耶南德兹说，他帮忙挖出两具尸体和一名幸存者。他说，至少有5栋房屋被泥土掩埋。

灾害机构公布照片显示，土石流导致山区茂盛的绿色植被出现一个缺口。

救援队伍表示，他们担心新的土石流可能导致附近的奥通河（Otun）被堵塞，让灾难恶化。

由于有爆发洪水的危险，当局疏散几个住在河边的家庭。

© 2022 AFP