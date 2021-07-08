哥伦比亚去年消失森林面积增加8%

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（法新社波哥大7日电） 哥伦比亚环境部今天表示，境内森林面积去年缩减1700多平方公里，相当于首都波哥大（Bogota）面积，且较2019年缩减的面积增加8%。

野火和森林砍伐造成哥伦比亚去年森林面积缩减，约64%影响到全球最大热带雨林亚马逊（Amazon）。亚马逊雨林横跨哥伦比亚和其他8个国家或领地。

哥伦比亚环境和永续发展部部长柯利亚（CarlosCorrea）表示：「那是我们必须尽最大努力的地方。」

哥伦比亚环境部次长克鲁斯（Francisco Cruz）指出，去年境内失去的森林面积扩大，是受到武装团体鼓励农民非法伐木影响

左派游击队、毒贩和走私犯全都在亚马逊雨林出没。

自从哥伦比亚政府和左派反叛团体「哥伦比亚革命军」（Revolutionary Armed Forces of Colombia，FARC）2016年达成和平协议后，哥国消失的森林面积大增，2017年达到史上最高纪录2170平方公里。总统杜克（Ivan Duque）2018年上台后，已部署军队打击森林砍伐。

哥伦比亚环境部表示，森林砍伐主要原因包括非法掠夺土地饲养牲口、修建秘密道路及违法种植可可、开矿和伐木。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP