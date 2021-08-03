哥伦比亚市镇祭重罚 拒打疫苗者不得任意外出

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（法新社波哥大2日电） 对于拒绝施打COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的人，哥伦比亚一个市镇的有关当局显然已经失去耐心，他们今天下令，不打疫苗者必须留在家里，否则将面临罚款甚至监禁。

苏克里（Sucre）首长麦卡多（Elvira Julia Mercado）在接受哥国地方广播电台Blu Radio访问时说：「身为领导者，我们必须采强硬的立场�每人都得接种疫苗，如果不愿意，那就不得在苏克里街上走动。」

她针对尚未接种COVID-19疫苗的市民颁布了为期8天的限制措施。

当地的疫苗足以供应所有2万8000名居民施打，但目前仅1万人选择接种。麦卡多将这种疫苗犹豫现象怪罪在假新闻头上。

她说：「有些人为了宗教信仰而不愿意接种疫苗，年轻人是因被告知不能出门喝酒，还有人是认定他们会在两年内死亡、疫苗是反基督等。」

法新社报导，根据她颁布的命令，未接种疫苗的人，只能因就医或前往注射疫苗而离开住处。

当地居民必须出示疫苗接种卡，才能出入超市、酒吧、舞厅、餐厅、银行、商店。

违反规定的人可能会面临约合260美元（约新台币7300元）的罚款，屡犯者最终可能还得入狱。

这项措施8天后到期后，将再依据当时疫情再做调整。

哥伦比亚有5000万人，是拉丁美洲人均死亡率第3高的国家，仅低于秘鲁和巴西。哥国确诊人数近500万，染疫病殁人数为12万1000人。

哥伦比亚完整接种的人数达约1220万人。

© 2021 AFP