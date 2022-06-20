哥伦比亚总统大选决选 前游击队员胜出

（法新社哥伦比亚首都波哥大19日电） 哥伦比亚前游击队成员裴卓今天在紧绷、难以预测结果的总统大选决选中，击败地产大亨耶南德兹，将成哥国史上第一位左翼总统。

广告 继续浏览后续

截至目前已开出99%选票，62岁的波哥大前市长裴卓（Gustavo Petro）以无法翻盘的逾3个百分点领先77岁的耶南德兹，相当于多出约70万票。两人选前民调不分轩轾。

裴卓将接替极不受欢迎的保守派杜克（Ivan Duque），成为哥国史上第一位左翼总统。哥伦比亚宪法禁止杜克竞选连任。

裴卓曾是哥国游击队团体M-19的成员，目前担任参议员，他承诺透过大学教育免费、退休金改革及对没有生产力的土地课徵重税，以对抗社会不平等。

裴卓今天胜选后在推特（Twitter）推文说，这是「人民首度取得的胜利」。

裴卓说：「今天是人们欢庆的日子。让我们庆祝人民首度取得的胜利。」

裴卓的部分政见让部分投资人颇为吃惊，尤其是禁止从事新石油开发计画这方面，不过他已承诺会尊重现有合约。

选举结果出炉后，40岁民众佛瑞洛（Alejandro Forero）在波哥大举行的庆祝活动喜极而泣。

失业的他坐在轮椅上说：「终于，感谢天主。我知道他会成为一位好总统，他会帮助我们这些弱势群体。一切会变得更好。」

这是裴卓第3度竞选总统，如今胜选，是拉美国家近年来最新选出的进步派领导人。

裴卓的竞选搭档马奎斯（Francia Marquez）是一名曾任女管家的单身妈妈，她将成为哥国第一位非裔女副总统。

48岁的保全瓦尔加斯（Pedro Vargas）说：「今天，我是为了女儿来投票，她两周前刚满15岁，她只要求一份礼物，就是要我把票投给裴卓。」

他说：「我希望这个人（裴卓）能实现我女儿的希望，她对他的承诺很有信心。」瓦尔加斯补充说，他从没投过票。

裴卓也承诺将彻底执行2016年与前游击组织「哥伦比亚革命军」（FARC）达成的和平协议，并寻求与仍然活跃的左派叛军「全国解放军」（ELN）进行谈判。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2022 AFP