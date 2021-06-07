哥伦比亚暴力镇压示威者惹议 总统令警政现代化

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（法新社波哥大6日电） 哥伦比亚警方近来因暴力镇压街头反政府示威，饱受国际社会批评；哥国政府今天宣布将致力于警政「现代化」。

法新社报导，哥伦比亚总统杜克（Ivan Duque）表示，他下令「研拟一道法令，用以促进国家警力结构现代化，特别是要加强…人权方面的政策。」

杜克未明确依抗议人士要求针对警政进行「改革」，但承诺会从事「转型」。南美洲国家哥伦比亚人口5000万，数十年来的武装冲突、暴力斗争毒品走私，警察都是由国防部所管辖。

杜克说，他会设立一所人权局，并交由外部专家来领导。国防部声明也说，将改善民众的「投诉」的后续追踪处理，进行训练检讨，外加系统性地使用身分识别证和随身摄影机。

国防部长莫拉诺（Diego Molano）告诉法新社说，目标是要确保「专业化，如此一来所有员警都受过人权与武力运用方面的训练」。

首都波哥大（Bogota）与西南部城市卡利（Cali）近来社会动荡不安，泛美人权委员会（Inter-American Commission on Human Rights）已抵达哥国，展开4天的评估工作。

哥国4月28日的街头示威原本是抗议增税，后来转变成规模空前的反政府抗议活动。

哥伦比亚官方数据称至少有61人在抗议行动中丧生，其中多数是平民，但也包括两名警员。而非政府组织「人权观察」（Human Rights Watch）则说，根据「可靠通报」指有67人死亡。

政府代表与抗议领袖已举行过多次会谈，但至前为止都徒劳无功。

抗议人士要求杜克谴责警察滥用武力，并采取行动解决国内种种悬殊的不平等现象。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP