哥伦比亚毒枭末路 贩毒头子乌苏加引渡赴美

（法新社波哥大4日电） 哥伦比亚总统杜克（Ivan Duque）表示，哥伦比亚恶名昭彰的毒枭乌苏加今天引渡到美国，面临毒品走私指控。

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法新社报导，杜克在推特上说：「我想宣布，我们已经引渡别名『奥托尼尔』（Otoniel）的通缉要犯乌苏加（Dairo Antonio Usuga），他是世界上最危险的毒枭。」

50岁的乌苏加是哥伦比亚头号通缉要犯，去年10月在哥国西北部落网。

杜克形容乌苏加「杀害社会领袖和警察，虐待男童、女童与青少年，今天，司法、国家法律、安全部队和正义胜利了」。

今天下午，由5辆防弹警车组成的车队从波哥大的监狱押解乌苏加前往一座军事机场，在那里把乌苏加交给美国缉毒局（U.S. Drug Enforcement Administration）。

本地媒体分享的画面显示上铐的乌苏拉与哥伦比亚员警以及国际刑警组织（Interpol）官员坐在飞机内。

乌苏拉是哥伦比亚最大贩毒集团海湾帮（Gulf Clan）领袖，2009年遭美国起诉，之后美国提出500万美元的高额悬赏令。

美国指控乌苏拉和海湾帮在2003至2012年间将至少73吨古柯硷运至美国。

© 2022 AFP