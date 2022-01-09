哥伦比亚男子非绝症却选择安乐死 拉美首例

（法新社哥伦比亚卡利8日电） 哥伦比亚法院做出开创性的裁定后，艾士可瓦（Victor Escobar）决定了结此生，并将过程公诸于世，他是哥伦比亚未罹患绝症却合法安乐死的第一人，也是拉丁美洲首例。

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昨天临死前数小时，60岁的艾士可瓦欢庆他缠斗2年，终于得以战胜病魔。受慢性阻塞性肺部疾病（chronic obstructive pulmonary disease）所苦，他无法自主呼吸。

笃信天主教的艾士可瓦在寄给新闻媒体的影片中说：「每个人迟早都会轮到，所以我不说再见，而是要说回头见。我们迟早都会回到上帝的身边。」

律师推文说，艾士可瓦在医师陪同下，于哥伦比亚卡利市（Cali）辞世。

艾士可瓦在生前录制的最后影片中面露笑容，在家人围绕下接受麻醉，之后再接受毒针注射。

哥伦比亚1997年即免除辅助自杀的刑事责任，2021年7月，高等法院更把「尊严死亡权利」扩大至非绝症患者。

天主教会反对安乐死与辅助自杀，哥伦比亚以信仰天主教为主，但却是拉丁美洲第一个、也是世上极少数采取此作法的国家。

糖尿病与心血管疾病让艾士可瓦只能以轮椅代步，痉挛则让他身体失去机能，家人都支持他接受安乐死。

欧洲安乐死合法的国家仅有比利时、荷兰、卢森堡、西班牙。

© 2022 AFP