哥伦比亚示威延烧　第3大城13死

广告 继续浏览后续

（法新社波哥大29日电） 哥伦比亚反政府示威延烧，新一波冲突造成至少13人死亡后，军方今天加强对第3大城卡利（Cali）市的管制。

贫穷及疫情来袭使得民怨沸腾，反总统杜克（Ivan Duque）的示威活动已进入第2个月。卡利市昨晚爆发警察与武装百姓冲突后，这座220万人口的城市今天宛如空城，只见焚烧路障的余烬与瓦砾散落一地，足见这是个多么失序的夜晚。

官员说，至少59人在本月示威活动丧命，其中卡利市就占了13人。国防部表示，超过2300名平民及军警受伤。非政府组织「人权观察」（Human Rights Watch）则引述「可靠通报」指出，哥国全国至少有63人丧命，而卡利的情势「非常严峻」。

卡利市1名下班的地检署职员朝2名挡住街道的示威者开枪，酿成1死，开枪者遭群众扑倒围殴，影片画面登上社群媒体。

昨天开始坐镇卡利的杜克表示，他正出动军队前往卡利市与其他地区支援员警。许多地区的示威活动都已演变为大规模反建制派动员。

杜克下令7000名军人协助清理并巡逻10个省内遭封锁的道路，共有1141名军人部署卡利。杜克今天在卡利公开露面准备前往波帕扬（Popayan）之前，遭不少民众嘘声对待，一名年轻人边哭边大吼「他是祸害」的画面被拍下传上网，在社群媒体广为流传。

© 2021 AFP