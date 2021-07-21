哥伦比亚税改计画惹民怨 数千人示威

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（法新社波哥大20日电） 成千上万哥伦比亚民众今天重回街头，抗议甫向国会递交新赋税改革方案的总统杜克政府。

赋税改革4月间成为话题焦点，引发全国示威大游行，造成逾60人死亡，政府遭控执法过当。

今天适逢哥伦比亚国庆日，数个城市的示威者要求警政改革，也要求政府加强抗疫力道。疫情使得这个5000万人口的国家贫穷率从37%升高到42%。

走上首都波哥大（Bogota）街头的46岁牙医札帕塔（Ivan Zapata）说：「我希望国会最终能着手立法，以哥国所有民众利益为念，而非只让一群人发财。」

官员说，镇暴警察与部分手持大刀的示威者爆发冲突，在美德殷（Medellin）及卡利（Cali）两城市造成数十名民众及20名警员受伤，但当局形容示威过程大致平和。

政府今天向国会提交税改计画，删除了3个月前引发暴动的争议条文，包括提高部分货物的增值税，以及放宽所得税课税基础等等。

新版本改革计画也移除杜克（Ivan Duque）本人2019年提出的特定税负减免措施、提高企业所得税并对金融产业增收3%附加费。

此计画意在替国库增加39亿美元的财源，远低于当局先前订定、恐严重冲击中产阶级的63亿美元方案目标。

示威者要求加大改革力道，包括解散镇暴单位并将该单位从国防部的职责范围中剔除。

哥国明年3月将举行国会选举，5月总统大选。

© 2021 AFP