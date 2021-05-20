哥伦比亚群众示威反政府 3周来数十人丧命

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（法新社波哥大19日电） 南美洲国家哥伦比亚群众3周以来发起反政府示威，有数十人丧命。尽管群众明天将与政府谈判，今天照样上街。

对话预定明天展开，但由于哥伦比亚政府不愿禁止警察使用暴力，安排过程并不顺利。曾获诺贝尔和平奖的哥伦比亚前总统桑托斯（Juan Manuel Santos）今天呼吁现任总统杜克（Ivan Duque）承认滥用武力，并自愿居间为政府与抗议群众调停。

他接受W电台（W Radio）访问时说：「我们需要更多表态，我们需要更多同理心和谦逊，政府应承认的确滥用（武力）。」

桑托斯表示，哥伦比亚深受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情冲击，抗议群众要求深度社会改革，却遭镇压，安全部队的名声因此「变得很差」。

数以千计群众在波哥大（Bogota）、卡利（Cali）、美德殷（Medellin）等城市动员，初步消息显示并未发生冲突。

根据官方统计，自群众于4月28日开始示威以来，已至少42人在与警方的冲突中丧命，多数是平民，另有超过1700人受伤。非政府组织则估计，实际伤亡数字不止于此。

包括非政府组织、联合国、欧盟和美国都指责哥伦比亚警方镇压方式，杜克承认有警察滥用武力的个案，但他认为暴力事件大多要怪群众的破坏行为和设置路障上。

群众当初抗议的起因是政府提出税务改革计画，虽然计画很快就被搁置，但示威已扩大为普遍反政府的情绪。

抗议群众如今要求终结警察暴力、广泛改善人民生活。哥伦比亚的贫穷率超过40%，且根据官方数据，近1/3年轻人既未就学也未就业。

© 2021 AFP