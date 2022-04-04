哥斯大黎加总统决选 前财长查维斯胜出

（法新社哥斯大黎加圣约瑟3日电） 哥斯大黎加右翼前财长查维斯（Rodrigo Chaves）赢得今天的总统决选后，将于5月8日就任，准备接下振兴国家经济的挑战。

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根据最高选举法庭（Supreme Electoral Court），在完成96%计票作业后，查维斯领先对手━中间派前总统费盖雷斯（Jose Maria Figueres）近6个百分点。

现年60岁、经济学家出身的查维斯在首都圣约瑟（San Jose）对支持者说：「我极度谦卑地接受哥斯大黎加人民神圣的决定…这个结果对我来说不是奖章或奖杯，而是巨大的责任。」

67岁的费盖雷斯在败选演说中恭喜并祝福查维斯，他说：「哥斯大黎加已投完票，人民已表态。因为我们是民主人士，我们尊重那项决定。」

查维斯曾因性骚扰丑闻被降职，费盖雷斯曾因贪腐案受到调查，两名候选人都丑闻缠身。但他们过去的失格行为并未成为焦点，而是由失业问题和经济危机主导这次选战，让他们松了一口气。

哥国现有23%人口生活在贫困中，失业率飙升至14%，加上政坛贪腐丑闻不断，人民选出现任总统奎沙达（Carlos Alvarado Quesada）的继任者时，似乎更关注经济。

© 2022 AFP