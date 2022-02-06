哥斯大黎加总统大选开始投票 25人角逐大位

（法新社哥斯大黎加圣约瑟6日电） 哥斯大黎加总统大选首轮投票今天登场，本届共有25人参选。该国是拉美局势最稳定的民主国家之一，惟目前仍看不出民众属意哪位候选人来解决日益严重的经济问题。

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哥斯大黎加通常被称为拉美地区「最幸福」的国家，但该国仍在努力应对日益严重的经济危机，10多年来，失业率一直稳步上升，至2021年已高达14.4%。一般认为，执政的公民行动党（Citizen's Action Party，PAC）注定在本届大选后遭遇惨败。

在现任总统奎沙达（Carlos Alvarado Quesada）的领导下，哥国经济陷入困境。公民行动党总统候选人、前经济部长拉莫斯（Welmer Ramos）似乎在为高涨的反政府情绪付出代价，民调显示其支持度仅有0.3%。

政治分析家阿基瑞（Eugenia Aguirre）表示，在连任两届后，「执政党完全被削弱，没有机会了。总统的反对率来到72%，这是自2013年首度记录以来的最高水准。」

这意味哥国传统重量级政党，即中间派国家自由党（National Liberation Party，PLN）和右翼基督教社会联合党（Social Christian Unity Party，PUSC）经历长达数十年轮替执政，并于先前遭到公民行动党突袭成功后，可能再度卷土重来。

根据本月公布的总统大选民调，国家自由党候选人、曾于1994到1998年出任总统的费盖雷斯（Jose Maria Figueres）以略高于17%的支持度领先，而基督教社会联合党籍、曾任副总统的沙波丽（Lineth Saborio）支持度则略低于13%。

民调还显示，哥国的350万选民中，仍有1/3尚未决定要支持25名候选人中的哪一位。

若候选人想在今天的首轮选举彻底获胜，必须得到40%的选票，否则将由得票最高的前2名在4月3日进行第2轮决选，以决定最终由哪位候选人胜出。中央社（翻译）

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