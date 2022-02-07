哥斯大黎加总统大选首轮投票 费盖雷斯暂领先

（法新社哥斯大黎加圣约瑟7日电） 拉丁美洲最稳定的民主国家之一哥斯大黎加昨天举行总统大选首轮投票，本届共有25人参选，在完成约6成计票后，前总统费盖雷斯以27%左右的得票率暂居第一。

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人口500万的哥斯大黎加经常被评为拉美「最幸福」国度，观光业蓬勃兴盛，还是绿色经济的领头羊。然而民调显示，350万合格选民正挂心失业、贪腐和生活成本攀升等问题。

长达12小时的投票作业在昨晚6时结束。最高选举法庭（Supreme Electoral Tribunal）表示，在完成63%计票后，中间偏左政党国家自由党（PLN）的候选人、现年67岁的费盖雷斯（Jose Maria Figueres）获得约27%选票，得票率暂居第一。

费盖雷斯曾于1994到1998年担任哥国总统。

不过任一候选人须在首轮大选就拿下4成选票，才不用举行第2轮投票，否则得票率前两名的候选人将在4月3日的决选对决。

预料最终赢家将着手处理逐步恶化的经济。

哥斯大黎加的失业率已稳定攀升逾10年，去年来到14.4%，同年贫穷率达23%，公共债务占国内生产毛额（GDP）7成。随着COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情重创重要的观光产业，各项问题已然恶化。

© 2022 AFP