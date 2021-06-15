哥斯大黎加查贿突袭57次逮捕多人 总统府也被搜

广告 继续浏览后续

（法新社哥斯大黎加首都圣约瑟15日电） 哥斯大黎加调查人员今天执行57次突袭，包括总统奎沙达（Carlos Alvarado Quesada）办公室，全面查缉一桩建设公司所涉公共工程贿赂案和回扣计画。

法新社报导，目前有28人被拘禁，包括至少两家主要建设公司的负责人。

司法调查局局长艾斯皮诺萨（Walter Espinoza）表示，相关计画涉及回扣、不当付款给民营建设公司所赞助的政府雇员。

多名官员表示，涉案者被控在2018年至2020年间，侵吞约1亿2500万美元。

经常赢得标案的建筑公司被控不时以汽车、土地和现金，向政府雇员行贿。

警方突检14处政府单位，包括总统府与公共工程部；此外也搜查了与此案有关的多家民营企业和21人私宅。

被捕之人中，有些是为当地主要建设公司MECO S.A.公司工作，这家企业在尼加拉瓜、巴拿马、萨尔瓦多和哥伦比亚等地营运。

MECO主管在声明中表示，他们将配合检方调查，提供所有要求文件。

另一些落网者则疑似与H. Solis公司有关；H. Solis是另一家知名建设公司。

总统府发布声明表示，官员将配合侦查。调查人员在总统府内找寻证据，搜查了5个小时。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP